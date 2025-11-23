BIST 10.923
Ülkenin Cumhurbaşkanı ABD'yi açıkça uyardı: "Savaş çıkar"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu kendisini hapse attırmaya yönelik gizli planlar yapmakla suçladı.

Kolombiya'nın köklü gazetesi El Tiempo'nun haberine göre, Petro, basına yaptığı açıklamada Rubio'nun kendisini sık sık hedef aldığını ve Kolombiya'daki muhalefetle işbirliği yürüttüğünü öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Petro, Rubio'ya yönelik eleştirilerinde şunları söyledi:

"Bana o turuncu hapishane kıyafetini giydirmek istiyorsa denesin ama bu halk kimsenin önünde diz çökmez. Geçmişten gelen öfkeleri var, o meseleleri biliyorum. Dedesinin ya da babasının yaşadıklarından dolayı hiçbir Kolombiyalıyı suçlu gösteremez."

Petro, Rubio'nun kendisini her platformda tehdit ettiğini öne sürerek, "Diz çökmesi gerektiğini söylüyor çünkü burada uyanmak üzere olan bir jaguar var. Bizi tehdit etmeyin, kandırmayın, hileleri biliyoruz. Bu topraklarda savaşın ne olduğu iki yüzyıllık deneyimle sabittir. Savaşlar bazen hiçbir şey uğruna çıkar." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiğinden bu yana birçok Orta ve Güney Amerika ülkesini ziyaret eden Rubio'nun Kolombiya'yı görmezden geldiği yorumları da tartışmalara konu olmuş durumda.

Petro daha önce de çeşitli açıklamalarında Rubio'yu Kolombiya'ya karşı önyargılı olmakla suçlamış ve ABD Başkanı Donald Trump'a ülkesine ilişkin yanlış bilgiler aktardığını savunmuştu.

ABD, eylül ayında Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız bularak, "sertifikalı ülkeler" listesinden çıkarmıştı.

