Kollarıyla çıktığı evine kolsuz döndü Aydın'da 17 yaşındaki genç protez kol desteği istiyor
AYDIN'da talihsiz bir şekilde elektrik akımına kapılan Samet Aktepe (17), 2 kolunu birden kaybetti. 6 aydır kolları olmadan yaşayan ve maddi durumları iyi olmayan Aktepe, protez kol yardımı istiyor.
İncirliova'da yaşayan Serpil (44) ve Emoş Aktepe (46) çiftinin 3 çocuğundan biri olan Samet Aktepe, ekonomik anlamda zor durumda olan babasına yardım etmek için Ortaokul 7'nci sınıfta okulu bıraktı. Babası ile birlikte çalışmaya başlayan Samet Aktepe, geçen 8 Nisan'da bir inşaatın çatısına demir çekmeye çalışırken yan taraftan geçen yüksek gelirim hattını fark etmedi. Aktepe’nin taşıdığı demirlerin ucu yüksek gerilim hattına temas edince, Aktepe elektrik akımına kapıldı.
Babası ve inşaattaki diğer işçilerin yardımı ile kurtarılan Samet Aktepe, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aktepe, 23 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Yaşama tutunan ancak iki kolu kangren olduğu için omuz hizasından kesilen Aktepe, hastanede aylarca süren tedavisinin ardından 1 Eylül'de taburcu edildi.
Eski günlerin hayalini protez kollarla kuruyor
Kollarıyla çıktığı evine kolsuz dönen Aktepe, yeniden o eski günlere dönebilmenin hayalini takılabilecek protez kollarla kuruyor. Kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan yemeğini yiyip, gezeceği, arkadaşlarıyla dolaşacağı günlerin umuduyla yaşayan Aktepe, cep telefonu ise burnuyla kullanmaya çalışıyor. Aktepe'nin diğer tüm ihtiyaçlarını ise annesinin yardımıyla karşılıyor.
"Yoğun bakımdaki son 3 günümde hayati tehlikeyi atlattım"
Genç Samet, "Kolları varken çektirdiği fotoğraflara bakarak eski günleri anan Samet Aktepe, "4 katlı bir apartmanın çatısını yapıyorduk. Malzemeleri yukarıya çekerken son profil demiri babam bana uzattı ve yukarı çekmemi söyledi. Bu sırada, çekmeye çalıştığım demir profil yüksek gelirim hattı tellerine temas edince elektrik akımına kapıldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Ambulansla, beni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürmüşler. Burada 23 gün yoğun bakımda kaldım. 20 gün boyunca hayati tehlikemin sürdüğü aileme söylemişler. Yoğun bakımdaki son 3 günümde hayati tehlikeyi atlattım." dedi.