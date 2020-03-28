Kol kaslarını geliştirmek isteyenler evde bunları yapmalı!

Sandalye (Chair Dips)

Chair dips olarak bilinen hareket kol yağlarını azaltmanın mükemmel bir yoludur. Egzersiz sadece kolları şekillendirmekle kalmaz, aynı zamanda sırt kaslarınızı da güçlendirir. Bu hareketi uygulamak için bir sandalye ya da yatağa ihtiyacınız var. Sağlam ve yere en az 60cm yüksek olan herhangi bir şey, bu alıştırma için gereklidir.

• Sandalyeden ya da koltuktan iki adım uzakta durun ve arkanızı dönün.

• Ellerinizi sandalyenin üzerine koyun ve üst bedeninizi düz tutun. Kollar omuz genişliğinde olmalıdır.

• Şimdi kolaylıkla yukarı ve aşağı hareket et. Aşağı inerken dizlerinizi bükün.

Tüm basıncın elinize dayandığını ve dolayısıyla doğrudan kol yağını etkileyeceğini göreceksiniz.