Kol kaslarını geliştirmek isteyenler evde bunları yapmalı!
Büyük ve kaslı kollara sahip olmak vücudunuza güzel bir görünüm kazandırırken güçlü ve formda görünmenizi de sağlar.Peki kol kaslarını evde kendi kendine geliştirmek isteyenler ne yapmalı?İşte o hareketler...
Ters Plank
Sırtınız yere doğru bakacak şekilde durup, avuç içleriniz yerde, parmaklarınız da bacaklarınıza dönük şekilde durduğunuzda ters plank pozisyonu almış olursunuz. Bu esnada bacaklarınız öne doğru uzanmış olur, yalnız topuklarınız zemine değer. Sadece bu pozisyonda durarak da kol kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Ancak ters plank halinde bacaklarınızı kaldırıp indirdiğinizde kol kaslarınız ekstra çalışır ve güçlenir.
Yengeç Yürüyüşü (Crab Walk)
Arkanıza yaslanmış vaziyette ve elleriniz yerde olacak şekilde yere oturun, sonrasında bacaklarınızı önünüzde olacak şekilde bükün. Kalçalarınızı yukarı kaldırın, böylece sadece elleriniz ve ayaklarınız yerde olacaktır. Sonrasında ellerinizi ve ayaklarınızı kullanarak yürümeye başlayın.
Sandalye (Chair Dips)
Chair dips olarak bilinen hareket kol yağlarını azaltmanın mükemmel bir yoludur. Egzersiz sadece kolları şekillendirmekle kalmaz, aynı zamanda sırt kaslarınızı da güçlendirir. Bu hareketi uygulamak için bir sandalye ya da yatağa ihtiyacınız var. Sağlam ve yere en az 60cm yüksek olan herhangi bir şey, bu alıştırma için gereklidir.
• Sandalyeden ya da koltuktan iki adım uzakta durun ve arkanızı dönün.
• Ellerinizi sandalyenin üzerine koyun ve üst bedeninizi düz tutun. Kollar omuz genişliğinde olmalıdır.
• Şimdi kolaylıkla yukarı ve aşağı hareket et. Aşağı inerken dizlerinizi bükün.
Tüm basıncın elinize dayandığını ve dolayısıyla doğrudan kol yağını etkileyeceğini göreceksiniz.
Şınav
Aletsiz vücut geliştirme egzersizleri arasında kasları en çok büyüten egzersizdir.Doğru şınav pozisyonu alabilmek için ellerin omuz genişliğinde, omuzların hizasında yere koyulması gerekir. Ardından ayak parmak uçlarından destek alınarak, eller sabit kalacak şekilde vücuda tamamen düz bir pozisyon verilir. Vücut dümdüz durmazsa şınav sırasında kollardan değil belden veya ayaklardan da güç alınacağı için şınavdan alabileceğiniz verim düşer. Doğru duruşu yakaladıktan sonra yapmanız gereken sabit bir tempoyla dirseklerinizi arkaya doğru kırarak vücudunuzu indirip kaldırmaktır.