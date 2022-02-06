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MEDYA

'Kol gibi fatura' skeci olay oldu! Güldür Güldür'ün zam göndermesi Twitter'ı salladı: Artık...

Show TV'nin beğenilen eğlence programlarından Güldür Güldür'ün son bölümünde, elektrik ve doğalgaz zamları konu edildi.

Show TV'nin beğenilen eğlence programlarından Güldür Güldür'ün son bölümünde, elektrik ve doğalgaz zamları konu edildi. Güldür Güldür, ekibinin “tasarruf” adlı skecinde, elektrik faturalarına yansıyan zamlar nedeniyle, tasarruf yapmak isteyen bir ailenin yaşadıkları perdeye aktarıldı. Skeçte, zamlar nedeniyle zor günler geçiren ailenin babasının elektrik faturası için “kol gibi faturayı, ki artık mecazi anlamda da değil, bildiğin kol gibi çıkarıyorlar faturayı” sözlerini kullanması dikkat çekti. 

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