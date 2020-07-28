Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den yeni haber var doktoru açıkladı

Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den yeni haber var doktoru açıkladı
Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'in saçını kazıtması hayranlarını korkutmuştu, ünlü şovmenden yeni bir haber geldi.
Uzun seneler kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başladı. Operasyonun başarılı geçtiğini belirten doktoru ise Erbil'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
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Operasyon öncesi saçlarını kazıtan 63 yaşındaki ünlü şovmenin özel bir odada hemşire gözetiminde olduğunu söyleyen doktoru Jan Klod Kayuka, şunları söyledi:
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"Şu anki süreçte korunuyor. Kök hücre uygulaması başarılı geçti. Şimdi vücudun tepkileri ve değerleri ölçülecek. Toparlayacağını düşünüyorum."
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Bu tedavi sonrası iyileşme sürecini de anlatan Kayuka, "Bu tedavi, hastalığın durması konusunda başarılı olacaktır. Kasların güçlenmesi için önemli" diye konuştu.
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