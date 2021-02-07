Koita’ya rezervasyon! Sezon sonu bedavaya gelecek

Kasımpaşa’nın kadro dışı bıraktığı oyuncu ile söz kesen Trabzonspor, 30 yaşındaki santrfora “Sezon sonunda yeniden görüşelim” dedi.

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Devre arasında kadrosunu, Berat Özdemir, Bakasetas ve Yunus Mallı ile takviye eden Trabzonspor, Kasımpaşa’nın kadro dışı bıraktığı Bengali-Fode Koita ile de ilgilenmiş ancak bu transferi bitirememişti. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın takımında görmek istediği oyuncu limit problemi sebebiyle alınamamıştı. Ancak bordo mavililerin sözleşmesinin bitmesine altı ay kalan Koita’ya “Sezon sonunda görüşelim” dediği öğrenildi.

Bedavaya gelecek

Karadeniz ekibinin başarılı hocası Abdullah Avcı'nın ara transfer döneminin sona ermesinin ardından Gineli golcüyü arayarak "Sezon sonu seni alabilmek için uğraş vereceğiz. Bizi mutlaka bekle" dediği ifade edildi. Bu gelişmenin ardından tecrübeli futbolcunun önümüzdeki yaz bedavaya Trabzonspor'un yolunu tutması bekleniyor. Böylece Trabzonspor’un önümüzdeki yaz için ilk transferi de ortaya çıkmış oldu.