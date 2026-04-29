KÖFN'den hayranlarına büyük sürpriz! Paylaştılar
KÖFN, 2022 yılında çıkardığı 'Bi' Tek Ben Anlarım' şarkısı ile hafızalara kazınmıştı. Grubun üyeleri Salman Tin ve Bilge Kağan Etil, geçtiğimiz sene Temmuz ayında yollarını ayırmıştı. İkili yeniden bir araya geldi ve yeni şarkı müjdesi verdi.
Salman Tin (32) ve Bilge Kağan Etil (35) tarafından 2018 yılında kurulan KÖFN grubu dağıldı. Bi' Tek Ben Anlarım ile müzik listelerine damga vuran ikili, geçtiğimiz sene Temmuz ayında kariyerlerine bireysel olarak devam etme kararı aldı.
Salman Tin ve Bilge Kağan Etil, hayranlarını üzen karar sonrası Instagram hesaplarından birbirlerini takipten çıkmışlardı.
Bi’ Tek Ben Anlarım”, “Al Aramızdan” ve “ZAR ZOR” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşarak büyük bir hayran kitlesi edinen KÖFN'den gelen yeni paylaşım herkesi şaşkına çevirdi!
KÖFN’ün resmi hesabından yayınlanan video ile Salman Tin ve Bilge Kağan Etil’in barıştığı ve grubun yeniden bir araya geldiği ortaya çıktı.
YENİ ŞARKI YOLDA
İkili, yeni bir şarkının da yolda olduğunu duyurarak sevenlerini heyecanlandırdı.