Koç'un kızı Suna Kıraç öldü hastalığı neydi? Eşi İnan Kıraç kimdir evlatlık kızı
Vehbi Koç'un kızı, Koç Holding Yönetim Kurulu eski başkan vekili Suna Kıraç hayatını kaybetti. Suna Kıraç'ın eşi kimdir çocukları var mı? ALS hastası olan Suna Kıraç son yıllarda tanınmayacak hale gelmişti.
KOÇ Ailesi'nin en büyük kızı ve işadamı İnan Kıraç'ın eşi Suna Kıraç hayatını kaybetti. Vehbi Koç'un kızı olan Suna Kıraç, bir dönem Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekilliği de yapmıştı. Suna Kıraç uzun yıllardır amansız bir hastalıkla mücadele ediyordu.
Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, vefat haberini topluluğa, "Yaşamını ailesine, Koç Topluluğu'na ve bu ülkeye adamış olan çok değerli Suna Kıraç'ı uzun yıllardır mücadele ettiği hastalığı nedeniyle bu sabaha karşı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" diyerek duyurdu.
1.60 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 13'üncü ismi olan Suna Kıraç, 1999’da bir, 2001’de de iki kez solunum yetmezliği teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı.
Suna Kıraç'ın hastalığı neydi?
79 yaşında hayata veda eden Suna Kıraç uzun yıllardır ALS hastalığı ile mücadele ediyordu.