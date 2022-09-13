Kocasının çantasına gizli takip cihazı yerleştirdi, adım adım izledi! Kıskanç kadın sonunda bastı...
TÜRKİYE'de bu da oldu. Amerikalı adamla Ukraynalı kadının evliliği kıskançlık nedeniyle krize girince yaşananlar film sahnelerini aratmadı. Amerikalı koca, 3 yıllık karısının kıskançlıklarından bıkınca boyanmak istedi. Bunu duyunca deliye dönen kadın, kocasının çantasına gizli takip cihazı yerleştirip adım adım takip etmeye başladı. Takip bir avukatlık ofisinde baskınla son buldu.
Türkiye'de yaşayan Amerikalı bir kişi, Ukraynalı eşinden boşanmak isteyince, iddiaya göre kadın adamın çantasına takip cihazı koydu. Cihaz boşanma avukatının ofisinde sinyal verdi. Amerikalı kadın ofisi bastı. Avukat şikayetçi oldu. İşte CNN Türk'ün haberine göre film sahnelerini aratmayan o olay...
Çantasına gizli takip cihazı koydu
Amerikalı Chris ile Ukraynalı Angelina 3 yıllık evliydi. İddiaya göre Chris, Angelina'nın kıskançlığından bunaldığı için boşanmak istedi. Bu süreçte eşinin çantasına gizlice yerleştirdiği konum takip cihazıyla takip edildiğini fark eden Chris, hemen boşanma avukatının yolunu tuttu.
Cihazın avukatlık ofisinden sinyal verdiğini fark eden Ukraynalı Angelina ise ofisini bastı ve konum takip cihazını istedi. Yaşananları anlatan mağdur avukatlardan Avukat Aylin Esra Eren sözlerini şöyle sürdürdü:
Maalesef ofisimiz müvekkilimizin boşanma sürecindeki eşi tarafından basıldı. Boşanma aşamasında eşi bizim müvekkilimizin sırt çantasına bir takip cihazı yerleştirmiş. Zorlu içeriye girmeye çalıştı, konum takip cihazının bizde olduğunu ispatlar nitelikte elinde cep telefonuyla izlediğini söyledi. Kapıyı yumrukladı, "İçeride olduğunuzu biliyorum, görüyorum" diye bağırdı.