Kocasının çantasına gizli takip cihazı yerleştirdi, adım adım izledi! Kıskanç kadın sonunda bastı...

Türkiye'de yaşayan Amerikalı bir kişi, Ukraynalı eşinden boşanmak isteyince, iddiaya göre kadın adamın çantasına takip cihazı koydu. Cihaz boşanma avukatının ofisinde sinyal verdi. Amerikalı kadın ofisi bastı. Avukat şikayetçi oldu. İşte CNN Türk'ün haberine göre film sahnelerini aratmayan o olay...