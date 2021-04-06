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Kocasının ahlaksız teklifini borçları ödemek için kabul etti! 240 bin liralık borcu kapattı

Kocasının ahlaksız teklifini borçları ödemek için kabul etti! 240 bin liralık borcu kapattı

ABD'de evli çift, 240 bin liralık borçları yüzünden zor günler geçiriyordu. Borçlarını ödemek için genç kadın, kocasının ahlaksız teklifini kabul etti.

Kocasının ahlaksız teklifini borçları ödemek için kabul etti! 240 bin liralık borcu kapattı

ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Brooke Schueneman, 2018 yılının aralık ayında çeşitli zorluklar yaşadı. Schueneman, 9 aylık hamileyken garsonluk ve dadılık işlerini bırakmak zorunda kaldı.

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Kocasının ahlaksız teklifini borçları ödemek için kabul etti! 240 bin liralık borcu kapattı

Doğum yaptıktan sonra da çalışamayan kadın, geçimini sağlamakta bir hayli zorlanmaya başladı.

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Kocasının ahlaksız teklifini borçları ödemek için kabul etti! 240 bin liralık borcu kapattı

 25 yaşındaki kadın ve 27 yaşındaki kocası Charles, gelirleri olmadığı için faturalarını bile kredi kartlarıyla ödemeye başladı.

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Kocasının ahlaksız teklifini borçları ödemek için kabul etti! 240 bin liralık borcu kapattı

Kredi kartlarıyla ödeme yapmak çiftli yüklü bir borcun altına soktu.

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