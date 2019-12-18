Kocasının 6 saat rehin aldığı kadın her şeyi tek tek anlattı

9 yıldır şiddet gördüğünü söyledi

2010 yılından bu yana eşinden şiddet gördüğünü belirten Altundal, "15 yıllık evliyiz. İşsiz kalması ve arkadaş çevresine takılması onu çok değiştirdi. 6 ay boyunca evden çıkmadı" dedi. Evin ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirten Altundal, konuşmasına şöyle devam etti: