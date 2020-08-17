Kocasını öldürdü, kanını içip parmaklarını farelere yedirdi! Cesediyle cinsel ilişkiye girdi
RUSYA'da aldatıldığını öğrenen 36 yaşındaki Marina Kokhal , kocası Alexander Yushko'yu önce bıçaklayıp öldürdü. Kanını içip, parmaklarını farelere yedirdi. Sonra da kocasının cansız bedeniyle cinsel ilişkiye girdi.
Rusya’nın Petersburg şehrinde yaşayan 36 yaşındaki Marina Kokhal isimli kadın, genç bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrendiği kocası Alexander Yushko’yu önce bıçaklayarak öldürdü, kanını içtikten sonra adamın parmaklarını farelere yedirdi. Kıskançlıktan gözü dönmüş kadın, daha sonra kocasının cansız bedeniyle cinsel ilişkiye girdi.
Polis Marina’nın kocasının genç bir kadınla ilişki yaşadığını ve kocasının ilişki yaşadığı kadına evlerinin yakınında bir daire kiraladığını öğrenince kıskançlık krizine girip kocasını öldürdüğünü söyledi.
Marina, ise verdiği ifadede kocasının aşırı derecede uyuşturucu aldığını ve bu yüzden öldüğünü, kocasının cansız bedenini görünce hayranlarının öldüğünü öğrenmemesi için kocasının cesedini parçalara ayırdığını söyledi.
Rapçi olan Alexander’ın ise uyuşturucudan öldüğüne dair kanıt bulunamadı.