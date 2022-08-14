Kocasını mutlu etmek için üç metres birden arıyor! İlan verdi ortalık karıştı
Dünya bu kadını konuşuyor. 44 yaşındaki kadının "kocasını mutlu etmek için" üç kadını metres olarak işe almak üzere verdiği ilan ülkeyi karıştırdı. İlana göre kadın, "güzel ve eğitimli" kadınlar arıyor ve adaylara asgari ücret teklif ediyor.
Dünya bunu da gördü. Evliliklerde yaşanan tuhaflıklarla ilgili pek çok haber yapıldı. Aldatmalar, cinayetler, entrikalar, yasak ilişkiler ve daha neler neler... Ancak Tayland'dan gelen bu haber, daha öncekileri gölgede bırakacak cinsten.
Kocasına 3 metres birden arıyor
Taylandlı bir adamın karısı, kocasını mutlu etmek için "güzel ve eğitimli" kadınlar arıyor. Hem de üç tane! Kadın, geçirdiği bir hastalıktan sonra kocasını memnun etmek için metres kiralamaya karar verdi.
44 yaşındaki Pattheema Chamnan, bunun için videolar çekti ve aradığı kişilerin özelliklerini görüntülü olarak anlatarak ilan verdi. Teklif çoğu kişiye son derece çirkin gelse de kadın, pek çok adayla görüştükten sonra "işe" alınmak isten kişi sayısını ikiye indirdi.
Asgari ücret verecek!
Bangkok'taki dairesinde çektiği videoda kadın, kocasıyla ilişkiye giremediğini ve bunun kendisini kötü bir eş gibi hissettirdiğini söyledi. Üniversite diploması olan genç, bekar kadınlar için çağrıda bulunan Pattheema, ülkedeki asgari ücret olan 7 bin 500 lira maaş vereceğini açıkladı. Pattheema, ayrıca adaylara ücretsiz yemek ve aile evinde konaklama teklif etti. Pattheema, dünyanın dört bir yanında haber olan şoke edici iş ilanında şu ifadeleri kullandı: