Kocasını katletti sebebi ise şoke etti

Kocasını katletti sebebi ise şoke etti

Çin'in Anhui eyaletinde bir kadın, akşam eve geldiğinde istediğini yapmadığı için kocasını defalarca bıçakladı. Kadının isteği ise bakın ne.

Kocasını katletti sebebi ise şoke etti - Sayfa 1

Çin medyasının aktardığına göre Luo isimli kadın, kocası Wu Shouchun'a akşam eve gelince akşam yemeği için tavuk butu almasını söyledi. Koca, eve eli boş gelince çiftin arasında tartışma çıktı. Luo, mutfaktan aldığı bıçak ile önce kocasını karnından bıçakladı daha sonra yaşananlar ise dehşet vericiydi.

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Kocasını katletti sebebi ise şoke etti - Sayfa 2

Çin'in Anhui eyaletinde bir kadın, kocasına akşam eve geldiğinde tavuk almasını söyledi. Eve gelen koca, tavuk almayı unutunca aralarında tartışma çıktı. Kadın, kocası defalarca bıçakladı daha sonra ise boğazını keserek öldürdü.

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Kocasını katletti sebebi ise şoke etti - Sayfa 3

Oğlunu kanlar içinde buldu

Öldürülen kocanın kuzeni Anhui, Luo'nun sürekli kocasına hakaret edip dövmesine rağmen kuzenin kendisine bir karşılık vermediğini söyledi.

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Kocasını katletti sebebi ise şoke etti - Sayfa 4

Karısının öldürdüğü Wu'nun annesi, banyoda olduğu sırada torunun çığlıklarını duyduğunu koşarak banyoda çıkıp mutfağa gittiğinde oğlunu kanlar içinde gördüğünü söyledi.

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