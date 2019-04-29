Kocasını katletti sebebi ise şoke etti
Çin'in Anhui eyaletinde bir kadın, akşam eve geldiğinde istediğini yapmadığı için kocasını defalarca bıçakladı. Kadının isteği ise bakın ne.
Çin medyasının aktardığına göre Luo isimli kadın, kocası Wu Shouchun'a akşam eve gelince akşam yemeği için tavuk butu almasını söyledi. Koca, eve eli boş gelince çiftin arasında tartışma çıktı. Luo, mutfaktan aldığı bıçak ile önce kocasını karnından bıçakladı daha sonra yaşananlar ise dehşet vericiydi.
Çin'in Anhui eyaletinde bir kadın, kocasına akşam eve geldiğinde tavuk almasını söyledi. Eve gelen koca, tavuk almayı unutunca aralarında tartışma çıktı. Kadın, kocası defalarca bıçakladı daha sonra ise boğazını keserek öldürdü.
Oğlunu kanlar içinde buldu
Öldürülen kocanın kuzeni Anhui, Luo'nun sürekli kocasına hakaret edip dövmesine rağmen kuzenin kendisine bir karşılık vermediğini söyledi.
Karısının öldürdüğü Wu'nun annesi, banyoda olduğu sırada torunun çığlıklarını duyduğunu koşarak banyoda çıkıp mutfağa gittiğinde oğlunu kanlar içinde gördüğünü söyledi.