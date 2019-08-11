Kocasından boşanır boşanmaz aldattı Miley Cyrus bir kadınla öpüşürken yakalandı
Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus'un 8 yıllık eşi Liam Hemsworth'ten boşandığı iddiaları doğru çıkarken, Cyrus'un bir kadınla öpüştüğü anlar sosyal medyaya sızdı.
Yakışıklı oyuncu Liam Hemsworth ile boşanma iddialarının ardınan sosyal medya hesabından parmağında yüzük olmayan fotoğraflar paylaşmaya başlayan Miley Cyrus, bir bloggerla birlikte görüntülendi. Görüntülerin ardından Miley Cyrus'un menajeri, genç ismin evliliğinin bittiğini doğruladı.
Şu sıralar arkadaşlarıyla birlikte tatilde olan Miley Cyrus'un bir kadınla ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Evliliğinin de bu ilişki yüzünden bittiği iddia edilen Cyrus, Kaitlynn Carter isminde ünlü bir bloggerla öpüşürken yakalandı.
26 yaşındaki şarkıcı Cyrus, ünlü televizyoncu Brody Jenner ile bir yıllık evliliğini yeni bitiren Kaitlynn Carter, İtalya Como’da tatil yaparken objektiflere yakalandı.
Kadınlara ilgi duyduğunu belirtmişti: Daha önce panseksüel (Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlara ilgi duyan) olduğunu açıklayan Cyrus, Liam Hemsworth ile evliyken verdiği son röportajında hala kadınlara ilgi duyduğunu belirtmişti.