Kocasından boşanır boşanmaz aldattı Miley Cyrus bir kadınla öpüşürken yakalandı

Şu sıralar arkadaşlarıyla birlikte tatilde olan Miley Cyrus'un bir kadınla ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Evliliğinin de bu ilişki yüzünden bittiği iddia edilen Cyrus, Kaitlynn Carter isminde ünlü bir bloggerla öpüşürken yakalandı.