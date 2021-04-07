Kocasına uyku ilacı verip başka adama 3. karı olarak gitti! Çocuğunun ameliyat parasını da çalmış
ESRA Erol'da günlerdir iki eltinin 'Yufkacı Muammer'e kaçması rezaleti konuşulurken bugün başka bir rezalet patlat verdi. Veysel Manav, 27 yıllık karısı Zeynep Manav'ın biri dini nikalı iki evliliği olan Fikret Uğur adındaki adama 3. eş olarak kaçtığını söyledi. Kızının iddiası ise kan dondurdu...
Esra Erol’da isimleri Hamide Duran olan iki elti, kocalarını terk edip, yufkacı Muammer Ay'a kaçması skandalı soğumadan yeni bir skandal patlak verdi. Kızı ile birlikte programına katılan Veysel Manav, 27 yıllık karısının Fikret Uğur adındaki adama kaçtığını söyledi. Türkiye’nin gündemine oturan olayda biri resmi nikah biri dini nikah olmak üzere iki karısı daha bulunan kişiye kuma olarak kaçan Zeynep Manav’ın kızı şok bir iddiada daha bulundu. Annesinin, kardeşinin ameliyat parasını da alarak kayıplara karıştığını söyleyince herkesi şoke etti!
ATV'de Esra Erol’un programında yeni bir skandal olay daha patladı. Kızı ile birlikte programına katılan Veysel Manav, 27 yıllık karısının Fikret Uğur adındaki adama kaçtığını söyledi. Türkiye’nin gündemine oturan olayda biri resmi nikah biri dini nikah olmak üzere iki karısı daha bulunan kişiye kuma olarak kaçan Zeynep Manav’ın kızı şok bir iddiada daha bulundu.
Bartın’dan kızı Gülsemin ile programa katılan Veysel Manav, 27 yıllık eşinin Fikret Uğur adındaki kişiye kaçtığını söyledi.
Beni silin, öldü bilin
Kızı Gülsemin de annesinin başka bir adama kuma olarak kaçtığını söyleyerek Fikret Uğur’un çocuklarının ‘anneniz babanızı babamla aldatıyor’ diyerek olayı kanıtlayan fotoğraflar sunduğunu iddia etti. Gülsemin’in iddiasına göre anne Zeynep, ''Bundan sonra beni silin, öldü bilin'' dedi.