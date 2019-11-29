Kocası satırla öldürmüştü! 23 kez suç duyurusunda bulunmuş ancak...

Boşandığı eşi Yalçın Özalpay tarafından uğradığı satırlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve 44 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Ayşe Tuba Arslan'ın son iki yılda 23 kez suç duyurusu yaptığı ve mahkemeye verdiği son dilekçesini de "Ben ölünce mi yardım edeceksiniz" mesajıyla bitirdiği ortaya çıktı