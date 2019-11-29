Kocası satırla öldürmüştü! 23 kez suç duyurusunda bulunmuş ancak...
Eski kocası tarafından satırla katledilen Ayşe Tuba Arslan'ın 23 kez suç duyurusunda bulunduğu ve "Ben ölünce mi bana yardım edeceksiniz?" diye dilekçe yazdığı ortaya çıktı.
Boşandığı eşi Yalçın Özalpay tarafından uğradığı satırlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve 44 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Ayşe Tuba Arslan'ın son iki yılda 23 kez suç duyurusu yaptığı ve mahkemeye verdiği son dilekçesini de "Ben ölünce mi yardım edeceksiniz" mesajıyla bitirdiği ortaya çıktı
Boşandı ancak tehditlerden kurtulamadı
Eskişehir'de yaşayan iki çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, eşinden 6 ay önce boşandı. Ancak eski eş Yalçın Özalpay, Arslan'a yönelik tehdit ve hakaretlerini sürdürdü.
Satırlı saldırıya uğradı
Arslan, Eskişehir'de 11 Ekim günü kocasının satırlı saldırısına uğradı. 44 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Arslan, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde toprağa verildi.
23 kez suç duyurusunda bulunmuş
Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Arslan'ın kocasının sürdürdüğü tehditleriyle ilgili, 2017-2019 arasında "Korkuyorum, beni öldürecek" diyerek, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na 23 kez suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.