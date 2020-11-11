Kocası kadın kılığına giren ünlü televizyoncu konuştu: Yatakta farklı hareketler yapıyordu
TÜRKİYE'nin gündemine oturan televizyoncunun başına gelen ‘öteki kadın’ skandalıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Televizyoncu A.B, yaşadıklarını İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’yla paylaştı. Mühendis eşi K.B’nin kadın kıyafetleri giyip makyaj yaparak 5 yaşındaki çocuklarıyla bu kılıkla oynaması nedeniyle ‘anne babanın çocuklara zarar verecek şekilde davranması’ ve ‘nitelikli cinsel taciz’ suçları kapsamında suç duyurusunda bulundu.
Mühendis eşinin kendisini aldattığını düşünerek evine gizli kamera koyan ünlü televizyoncu A.B., görüntüleri izleyince gözlerine inanamadı. Eşinin kadın kıyafetleri giyip, makyaj yaparak evde dolaştığını gören televizyoncu soluğu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda aldı. Televizyoncunun ifadesi de ortaya çıktı.
2010 yılında K.B ile evlendiklerini söyleyerek ifadesine başlayan A.B, evliliklerinin ilk yıllarında herhangi belirgin bir sorunla karşılaşmadığını belirtti. A.B ifadesinde yaşadıklarını şu şekilde aktardı:
"2017 yılından sonra eşim Hollanda'nın Amsterdam şehrinde iş buldu. Bunun üzerine bir süre bu şehirde yaşadı. Bu dönemden sonra eşimin davranışlarında ciddi değişiklikler meydana geldi. Geç saatlerde eve alkollü gelmeye başladı. Bana ve çocuğumuza karşı ilgisiz bir hal aldı. Bize kaba davranarak hatta şiddet uygulamaya başladı.
Bu gelişmelerle birlikte dolabımdaki bazı kıyafetlerin ve iç çamaşırlarının kullanılmış olduğunu, bazılarının yerinin değişmiş, bazılarının yıkanmış olduğunu fark ettim. Hatta bazılarının üzerinde kuru temizleme etiketleri vardı.