Kocası kadın kılığına giren ünlü televizyoncu konuştu: Yatakta farklı hareketler yapıyordu

"2017 yılından sonra eşim Hollanda'nın Amsterdam şehrinde iş buldu. Bunun üzerine bir süre bu şehirde yaşadı. Bu dönemden sonra eşimin davranışlarında ciddi değişiklikler meydana geldi. Geç saatlerde eve alkollü gelmeye başladı. Bana ve çocuğumuza karşı ilgisiz bir hal aldı. Bize kaba davranarak hatta şiddet uygulamaya başladı.