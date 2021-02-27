'Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası' Seren Serengil'den Sadakatsiz'e şok!
Seren Serengil, Sadakatsiz'in bir dizisi, dizidekilerin de karakterden ibaret olduğunu kabullenmek istemiyor. Son paylaşımı şaşırttı.
Kanal D'de yayımlanan büyük bir hayran kitlesi de oluşan Sadakatsiz dizisinin en başından beri Seren Serengil, yorumlarıyla sosyal medyanın diline düşüyor. Dizide iki düşmanı canlandıran Melis Sezen ve Cansu Dere, sette çekildikleri samimi bir fotoğrafı paylaşınca da Serengil, rahat duramadı.
Cansu Dere, Sadakatsiz'in setinde dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen ile beraber fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye kısmından yayımladı.
Sadakatsiz dizisinde Melis Sezen, Derin karakteriyle, Cansu Dere'nin hayat verdiği Asya'nın eski eşi Volkan'la evli... Her ne kadar ikili dizide hiç anlaşamasa da sette eğlenceli dakikalar yaşanıyor.
Dizide Derin ve Asya'nın düşmanlığı devam ederken, Cansu Dere ise paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. İkili, sette aralarının gayet iyi olduğunu dosta düşmana göstermiş oldu.