'Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası' Seren Serengil'den Sadakatsiz'e şok!

Kanal D'de yayımlanan büyük bir hayran kitlesi de oluşan Sadakatsiz dizisinin en başından beri Seren Serengil, yorumlarıyla sosyal medyanın diline düşüyor. Dizide iki düşmanı canlandıran Melis Sezen ve Cansu Dere, sette çekildikleri samimi bir fotoğrafı paylaşınca da Serengil, rahat duramadı.