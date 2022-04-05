'Kocanı çok kıskanıyorum' diyen Okan Bayülgen'den Zeyno Günenç itirafı: Beni sıkacak kadar...
Ünlü şovmen Okan Bayülgen'den 16 ay evli kaldığı ve 1998 yılında boşandığı Zeyno Günenç'le ilgili itiraf geldi.
Okan Bayülgen ile bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinin Gönül'ü Zeyno Günenç, 1996-1998 yılları arasında evli kaldı. İki ünlü isim ayrılsa da dost kalmayı başardı.
115
Bayülgen, eski eşini Haber Global'de yayınlanan programında konuk olarak ağırladı.
215
TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa'da ise Okan Bayülgen'in, eski eşi hakkında yaptığı ilginç itiraflar masaya yatırıldı.
315
58 yaşındaki şovmen, "Biz seninle son programı yaptıktan sonra evlenmiştik, 1996 senesiydi. Arada sen tekrar evlendin." dedi.
415