Kocamın kız kardeşiyle ilişkiye girdim oğlum görünce... Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar şok etti: Kocamın 3 arkadaşıyla...
Fulya ile Umudun Olsun programıyla tanınan psikolog Esra Ezmeci'ye sosyal medya üzerinden gelen itiraflar ağızları açık bıraktırdı.
Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü psikoloğa gelen son itiraflar gündemi ayağa kaldırdı.
İşte o itiraflar...
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