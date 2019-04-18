'Kocamda gözü var' deyip akrabası olan kadını öldürdü

'ONUN FİŞİNİ ÇEKECEĞİM' MESAJI ATMIŞ: Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Emine Taşkın'ın cep telefonu mesajları da mercek altına alındı. Mesajlarda; tutuklu Emine Taşkın'ın, cinayetten saatler önce eşi Bekar Taşkın'a Gülsün Taşkın'ı kast edip 'Onun fişini çekeceğim' yazılı mesaj gönderdiği ortaya çıktı.