Kocaelispor-Galatasaray maçı canlı yayın! İlk 11'de büyük sürpriz

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Turka Kocaeli Stadyumu'ndaki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.Victor Osimhen, uzun bir aradan sonra Mauro Icardi ile birlikte sahada olacak. Galatasaray'da Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan, forma giyemeyecek.Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor'a dış sahada en son 41 yıl önce mağlup oldu.

Galatasaray ile Kocaelispor Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya geliyor.

Kocaelispor'un 1980-1981 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 40 maçın 25'ini Galatasaray, 6'sını Kocaelispor kazandı. Ligde 9 maç da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın toplam 76 golüne, Kocaelispor 38 golle yanıt verdi.

İlk 11'ler

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Show, Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun

Galatasaray: Uğurcan; Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Barış Alper, Osimhen, Icardi

Aylar sonra Icardı ve Osımhen...

Victor Osimhen, uzun bir aradan sonra Mauro Icardi ile birlikte sahada olacak. İki yıldız, en son geçen sezon oynanan 7 Kasım 2024'te yan yana forma giymişti.

Galatasaray'da eksikler

Galatasaray'da Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan, Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.

Kocaeli'deki maçlar

Galatasaray, lig tarihinde Kocaelispor'a 21. kez konuk olacak.

Kocaeli'de yapılan maçlarda ev sahibi ekip 2 kez galip gelirken, sarı-kırmızılılar konuk olduğu 12 maçı kazandı. Söz konusu 6 maç ise berabere bitti.

Kocaeli'deki maçlarda Galatasaray'ın 30 golüne, Körfez temsilcisi 12 golle karşılık verdi.

Galatasaray, konuk olduğu son 6 Süper Lig maçını kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, ligde Kocaelispor'a konuk olduğu son 6 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, 1999-2008 yılları arasındaki süreçte dış sahada 6 kez karşılaştığı rakibini ikişer kez 4-1 ile 2-1, birer kez de 1-0 ve 2-0 yendi.

Galatasaray, dış sahada Kocaelispor'a 41 yıldır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor'a dış sahada en son 41 yıl önce mağlup oldu.

Yeşil-siyahlı ekip, 16 Aralık 1984 tarihinde oynanan karşılaşmada sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılılar, sonrasında Kocaelispor'a konuk olduğu 15 lig maçında 11 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

En farklı skorlu galibiyetler

İki takım arasındaki maçlarda şu ana kadarki en farklı skorlu galibiyeti Galatasaray aldı.

Galatasaray, Kocaelispor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık skorla yaşadı.

Kocaelispor ise Galatasaray'a karşı en farklı skorlu galibiyetini 1995-1996 sezonunda İstanbul'da 4-0'lık sonuçla elde etti.

Öte yandan, iki takım arasında 1993-1994 sezonunda yine İstanbul'da yapılan maç, 5-4 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlanırken bu karşılaşma, iki ekip arasındaki en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.