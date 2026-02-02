Kocaelispor - Fenerbahçe / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Abone ol

Fenerbahçe, Türkiye Süper Lig şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip karşılaşmada, Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, zirve mücadelesinde bir başka puan kaybı yaşamamak adına sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkıyor.

Kocaelispor 0 - 1 Fenerbahçe

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45+1' GOL! Fenerbahçe, Marco Asensio'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çağrazda topla buluşan Asensio soluna çekerek uzak mesafeden kaleyi düşündü. Asensio'nun şık vuruşunda ilk önce üst direğe çarpan top ağlarla buluştu.

45'İlk yarının sonunda 1 dakika daha oynanacak.

40'Kocaelispor Teknik Direkötürü Selçuk İnan, sarı kart gördü.

34'Ceza sahasının solunda topla buluşan Asensio içeri kesmek istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

18'Can Keleş'in sağ kanattan yaptığı orta kaleye yöneldi ve az farkla auta çıktı.

15'Araya atılan pasta savunma arkasına sarkan Rivas'ın vuruşunda savunmadan seken topa Can hareketlendi. Can'ın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

11'Araya atılan pasta sol kanattan Rivas topa hareketlendi. Skriniar'ın çizgi üstündeki kritik müdahalesiyle top taca çıktı.

5'Asensio sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Talisca'nın kafa vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Kocaelispor - Fenerbahçe ilk 11'ler

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Haidara, Keita, Show, Linetty, Rivas, Can, Petkovic.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Alvarez, Guendouzi, Asensio, Talisca, Musaba, En Nesyri.

FENERBAHÇE'DE BASKI ARTIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kızıştığı haftalarda önemli bir baskı altında. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak zirve yolunda kritik iki puan bıraktı. Bu sonuç, Galatasaray'ın puan farkını üçe çıkarmasına neden oldu.

KOCAELİSPOR MAÇI "MUTLAK GALİBİYET" NİTELİĞİNDE

Sarı-lacivertliler için Kocaelispor deplasmanında alınacak olası bir puan kaybı, şampiyonluk umutlarına ciddi darbe anlamına gelebilir. Bu nedenle karşılaşma, Fenerbahçe adına kazanılması gereken maç olarak görülüyor. Teknik heyeti rahatlatan en önemli unsur ise takımın üst düzey deplasman performansı.

DEPLASMANDA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİLER

Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 12 deplasman maçında yenilgi yaşamadı. Bu süreçte 8 galibiyet ve 4 beraberlik alan sarı-lacivertliler, son iki deplasman lig maçında rakip ağlara üçer gol gönderdi.

BERABERLİKLER ALARM VERİYOR

Süper Lig'de bu sezon yenilgi almayan tek takım konumundaki Fenerbahçe (12 galibiyet, 7 beraberlik), buna karşın çok sayıda beraberlik alması nedeniyle eleştiriliyor. Ligde sarı-lacivertlilerden daha fazla beraberliği bulunan yalnızca üç takım yer alıyor. 19 maçta 43 puan toplayan Fenerbahçe, üst sıralardaki yerini koruyor.

KOCAELİSPOR İÇ SAHAYA GÜVENİYOR

Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 19 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 24 puan topladı. Körfez temsilcisi, kazandığı puanların 18'ini iç sahada elde etti. Yeşil-siyahlılar, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.