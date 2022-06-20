Kocaeli'ndeki ilaç fabrikasında korkutan patlama!
Kocaeli'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bulunan ilaç fabrikasında sabah saat erken saatlerde bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde saat 09.00'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ilaç fabrikasının şurup üretimi yapılan bölümünde büyük bir patlama meydana geldi.
Patlama sonrası yangın çıktı. Kısa sürede alevler, büyürken, fabrikadan yükselen dumanlar ise gökyüzünü kapladı. İtfaiyeye haber verilirken, fabrika çalışanları da tahliye edildi.
İhbarla itfaiye ekipleri gelirken, çevre illerden de takviye istendi. Diğer fabrikalar yangına karşı uyarılırken, tedbir almaları istendi.
Yangının, üretim bölümündeki elektrik panosunun patlamasından çıktığı iddia edildi. İtfaiye ekipleri, özelikle ham maddelerin olduğu alanda yayılan yangını söndürmeye çalışıyor.