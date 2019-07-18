Kocaeli'nde otobüsten düşen kızın babası ilk kez konuştu! Acı gerçeği itiraf etti

''Okul masraflarını karşılamak için çalışıyordu'': Bu sabah Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan cenazeyi bekleyen acılı aile, evlerinin önünde taziyeleri kabul etti. Kızının okul masraflarını çıkarmak için çalıştığını anlatan baba Aslan Gönülaçar, şu ifadeleri kullandı; Kızım Günay Gönülaçar, sabah saatlerinde evden çıktı. Alışveriş merkezinde bir restoranda işe başlamıştı, üniversite sınavını kazanırsa okul başlayana kadar masraflarını karşılamak için çalışıyordu.