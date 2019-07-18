Kocaeli'nde otobüsten düşen kızın babası ilk kez konuştu! Acı gerçeği itiraf etti
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki halk otobüsünün açık olan kapısından düşerek, hayatını kaybeden 18 yaşındaki Günay Gönülaçar'ın babası Aslan Gönülaçar, üniversite sınavına giren kızının okul masraflarını karşılayabilmek çalıştığını anlattı.
Olay, dün sabah Gebze Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Dilovası'nda ailesiyle yaşayan Günay Gönülaçar, çalıştığı restorana gitmek için evden çıkıp halk otobüsüne bindi. Gönülaçar, otobüs çalıştığı restoranın bulunduğu alışveriş merkezinin önüne geldiği sırada ise inmek için kapıya yaklaştı. Genç kız, hareket halindeki otobüsten inmeye çalıştığı sırada ise dengesini kaybederek düştü.
Otobüsün altında kalan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Günay Gönülaçar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otobüs şoförü Yüksel Kara, çıkarıldığı adliyede dün tutuklandı.
''Okul masraflarını karşılamak için çalışıyordu'': Bu sabah Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan cenazeyi bekleyen acılı aile, evlerinin önünde taziyeleri kabul etti. Kızının okul masraflarını çıkarmak için çalıştığını anlatan baba Aslan Gönülaçar, şu ifadeleri kullandı; Kızım Günay Gönülaçar, sabah saatlerinde evden çıktı. Alışveriş merkezinde bir restoranda işe başlamıştı, üniversite sınavını kazanırsa okul başlayana kadar masraflarını karşılamak için çalışıyordu.
''Kızım otobüsten iner inmez otobüsün altına giriyor": Evden sabah çıktı. Otobüs ineceği yere yaklaşınca açık olan ön kapıdan iniyor. Ancak otobüs hala hareket halinde. Kızım otobüsten iner inmez otobüsün altına giriyor"