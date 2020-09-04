Kocaeli'deki zincirleme kazada TEM Otoyolu ulaşıma kapandı
KOCAELİ TEM Otoyolu Bekirdere viyadüğünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 28 araç çarpışırken; 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
KOCAELİ TEM Otoyolu Bekirdere viyadüğü mevkisinde Ankara istikametine giden bir araçtan yola mazot dökülmesi sonucu kayganlaşan karayolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi.
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Otoyolda sürücülerin kontrolünden çıkarak kayan 28 araç ardı ardına çarpıştı.
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Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi.
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