Kocaeli'de yolcular şoförü görünce şaşırıyor şehirler arası yolculuğun kraliçesi

Vursal sözlerini "Bence kadınlar bu işe el atmalılar. Türkiye’de 900’den fazla büyük ehliyeti olan kadın var. Ama bu sektörde 2-3 kişiyiz. Kadınların istedikten sonra yapamayacakları hiçbir şey yok. Özellikle akşamları kadın olduğum için endişelenenler çok fazla oluyor. Bindikleri zaman araç içi ışıkları 15 dakika kadar kapatmıyorum. Güven kazandıktan sonra ışıkları kapatıyorum. Çocuklarım büyükler. Onların desteklerini aldım. Ailem her zaman bana destek oluyor. Onlar olmasaydı ben bu işi yapamazdım” diyerek noktaladı.