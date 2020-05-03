Kocaeli'de yasağa uymayan şahıs polise saldırdı
KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek motosikletle gezintiye çıkan iki şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı. Kendilerinden kimlik isteyen polisleri darp ederek yaralayan 2 şahıs, gözaltına alındı.
KOCAELİ’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi’nde meydana gelen olayda; dinilen bilgiye göre, Barış Caddesi üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir motosiklet olduğu ihbarı alan polis ekipleri takip başlattı.
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Murat İ. idaresindeki 07 HIY 17 motosiklet, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
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Kovalamaca sonrası durdurulan motosikletteki şahıslardan Murat İ., kendisinden kimlik isteyen polise yumruk ile karşılık verdi.
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Çıkan arbedede yüzüne yumruk isabet eden polis memuru yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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