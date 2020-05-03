Kocaeli'de yasağa uymayan şahıs polise saldırdı

KOCAELİ’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi’nde meydana gelen olayda; dinilen bilgiye göre, Barış Caddesi üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir motosiklet olduğu ihbarı alan polis ekipleri takip başlattı.