Kocaeli’de unutulmaz Sefo konseri

“Gençlerimiz böyle bir konser ihtiyacı vardı”

Konser sonrasında açıklamalarda bulunan Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, “Konsere katılan herkese çok teşekkür ediyorum, gerçekten güzel bir gece oldu. Özellikle pandemi sonrası gençlerimiz böyle bir konser ihtiyacı vardı. Gençlerle oturduğumuzda sormuştuk kimi istiyorsunuz, Sefo istenen sanatçılardan bir tanesiydi. Çok çoşkulu bir konser oldu, tabii biraz trafik sıkışıklığı oldu, şehirde yoğunluk oluştu. Bu konuda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz” diye konuştu.