Kocaeli'de tüm birimler harekete geçti: Baygın bulunan şahıs hastaneyi karantinaya aldırdı
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yol kenarında baygın bulunan ve hastaneye kaldırılan şahıs, hastaneyi karantinaya aldırdı.
Edinilen bilgiye göre, böcek ilaçlaması yapan bir şahsı baygın ve kusmuş halde yol kenarında yatarken fark eden bir vatandaş, şahsı otomobiliyle Dilovası Devlet Hastanesine getirdi.
Üzerinden kimlik çıkmayan yabancı uyruklu şahsın, yanında yer alan böcek ilaçlama maddesindeki alüminyum fosfattan zehirlendiği şüphesi üzerinde durulunca durum, Uluslar Arası Zehir Danışma Merkezine ihbar verildi.
İhbar üzerine hastaneye AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye giriş ve çıkışlar kapatıldı
Nefes almakta zorlanan şahsa prosedür çerçevesinde gerekli müdahaleler uygulandı. Polis ekipleri hastaneye giriş ve çıkışları kapatırken çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.