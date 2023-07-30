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Kocaeli'de tüm birimler harekete geçti: Baygın bulunan şahıs hastaneyi karantinaya aldırdı

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Kocaeli'de tüm birimler harekete geçti: Baygın bulunan şahıs hastaneyi karantinaya aldırdı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yol kenarında baygın bulunan ve hastaneye kaldırılan şahıs, hastaneyi karantinaya aldırdı.

Kocaeli'de tüm birimler harekete geçti: Baygın bulunan şahıs hastaneyi karantinaya aldırdı

Edinilen bilgiye göre, böcek ilaçlaması yapan bir şahsı baygın ve kusmuş halde yol kenarında yatarken fark eden bir vatandaş, şahsı otomobiliyle Dilovası Devlet Hastanesine getirdi.

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Kocaeli'de tüm birimler harekete geçti: Baygın bulunan şahıs hastaneyi karantinaya aldırdı

Üzerinden kimlik çıkmayan yabancı uyruklu şahsın, yanında yer alan böcek ilaçlama maddesindeki alüminyum fosfattan zehirlendiği şüphesi üzerinde durulunca durum, Uluslar Arası Zehir Danışma Merkezine ihbar verildi.

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Kocaeli'de tüm birimler harekete geçti: Baygın bulunan şahıs hastaneyi karantinaya aldırdı

İhbar üzerine hastaneye AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kocaeli'de tüm birimler harekete geçti: Baygın bulunan şahıs hastaneyi karantinaya aldırdı

Hastaneye giriş ve çıkışlar kapatıldı

Nefes almakta zorlanan şahsa prosedür çerçevesinde gerekli müdahaleler uygulandı. Polis ekipleri hastaneye giriş ve çıkışları kapatırken çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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