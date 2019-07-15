Kocaeli'de tarihi binayı yerle bir ettiler
KOCAELİ’nin Karatepe ilçesinde Anıtlar Kurulu tarafından tescillenen 50 yıllık tarihi bina, iş makinesi ile kimliği belirsiz şahıslar tarafından yıktırıldı. Polis ekipleri binanın yıktırılması için iş makinesi kiralayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 'taşınmaz kültür varlığı' olarak tescillenen şeker pancarı deposu iş makinesiyle yıkıldı.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 'taşınmaz kültür varlığı' olarak tescillenen şeker pancarı deposunun iş makinesiyle yıkılmasına ilişkin, "Yıkımı haber alır almaz gittiğimizde iş makinesi operatörü ve yıkan kişiler oradaydı. Bu binanın yıkılması için gereken izinleri aldığını söyleyen bir firmanın yetkilileri, 'Yıkın' demiş. Bunlar da yapıyı yıkmışlar. Bize veya yetkililere sormamaları büyük hata" dedi.
Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumartesi günü binanın yıkıldığını öğrendiklerinde çok üzüldüklerini söyledi.
Yaklaşık 50 yıllık geçmişi olan, 1990'lara kadar şeker pancarı deposu olarak kullanılan binanın Anıtlar Yüksek Kurulu kararıyla taşınmaz kültür varlığı' olarak tescillendiğine dikkati çeken Kocaman, şöyle devam etti: