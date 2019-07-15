Kocaeli'de tarihi binayı yerle bir ettiler

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 'taşınmaz kültür varlığı' olarak tescillenen şeker pancarı deposunun iş makinesiyle yıkılmasına ilişkin, "Yıkımı haber alır almaz gittiğimizde iş makinesi operatörü ve yıkan kişiler oradaydı. Bu binanın yıkılması için gereken izinleri aldığını söyleyen bir firmanın yetkilileri, 'Yıkın' demiş. Bunlar da yapıyı yıkmışlar. Bize veya yetkililere sormamaları büyük hata" dedi.