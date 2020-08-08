Kocaeli'de tamirci klimadan çıkanları görünce şoke oldu

"Yanlışlıkla çalıştırsaydık..."

Özdal Atlı, “Söktüğümüzde klimanın içine yuva yapmış iki tane yavru kumru bulduk, anneleri terk etmiş. Yanlışlıkla çalıştırsaydık bu hayvanlar şu an ölmüş olacaktı. Bizim dikkatimiz sayesinde kurtardık hayvanları bu şekilde. Kendimizle birlikte besleyeceğiz bunları. Daha sonra, büyüdükten sonra doğaya salacağız” dedi.