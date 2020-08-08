Kocaeli'de tamirci klimadan çıkanları görünce şoke oldu
KOCAELİ'de bir şirkete ait tamir gereken klimadan iki yavru kumru çıkması dikkat çekti.
İzmit’te 15 yıldır klima, kombi tamiri işiyle uğraşan Özdal Atlı, bir firmanın bozulan klimasını tamir etmek için sökerek dükkanına götürdü. Bozuk cihazın içini açmaya başlayan atlı, klimanın motorunun kısmında 2 tane yavru kumru olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.
Kumruları bulunduğu yerden çıkaran Özdal, onları daha önce başka kuşları beslediği kafesine koydu. Kumrulara gözü gibi bakan Özdal, büyüdükleri zaman onları yeniden doğaya salacağını söyledi.
"Yanlışlıkla çalıştırsaydık..."
Özdal Atlı, “Söktüğümüzde klimanın içine yuva yapmış iki tane yavru kumru bulduk, anneleri terk etmiş. Yanlışlıkla çalıştırsaydık bu hayvanlar şu an ölmüş olacaktı. Bizim dikkatimiz sayesinde kurtardık hayvanları bu şekilde. Kendimizle birlikte besleyeceğiz bunları. Daha sonra, büyüdükten sonra doğaya salacağız” dedi.
Hayvanların zaman zaman bu tarz klima gibi yerlerin içine yuva yaptığını kaydeden Atlı, klimaları çalıştırmadan önce mutlaka içini açıp baktıklarını dile getirdi.