Kocaeli'de sahte konteyner dolandırıcısı yine boş durmadı

H.Ö.’nün aynı yöntemle daha önce de dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. Daha önce bir kişiyi hayali konteyner ilanı ile dolandırması nedeniyle tutuklanan H.Ö.'nün cezaevinden çıktıktan sonra yine aynı dolandırıcılık yöntemini kullandığı belirlendi. H.Ö., polis tarafından her yerde aranıyor.