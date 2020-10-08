Kocaeli'de rengi yeşile dönen dere tedirgin etti 'ilk defa böyle bir şey görüyorum'

40 yılda ilk defa oldu

Derenin rengi nedeniyle bazı insanların fotoğraf çektiğini belirten Sude Gültekin ise, ''Burada oturanlar 40 yıldır ilk defa böyle bir şey olduğunu söylüyor. Bazı insanlar buraya derenin rengi değiştiği için fotoğraf çekmeye geliyor. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum'' diye konuştu.