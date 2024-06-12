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Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

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Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan kontrol altına alındı.

Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Balçık Mahallesi Organize Caddesi'ndeki bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Fabrikaya ulaşan 45 itfaiye aracı ve 124 personel, yoğun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

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Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Ekipler, alevlerin fabrikanın yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

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