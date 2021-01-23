Kocaeli'de özel bir okulda hırsızlık oldu yönetim kameraları izleyince herkes şaşkına döndü

“66 yaşımdayım böyle bir hayvan görmedim”

Nandunun hırsızlık hikayesini anlatan Cabbar Şahbaz ise “Çalmadığı bir şey yok. Sabahları çok zeki. Simit ve poğaçaları kimse yokken alıp, depar atarak kaçıyor. İnsanları tek tek ziyaret ediyor. Her şeyi göze alıyor. Çok anahtar yuttu. Yanlışlıkla para bile yuttu. Çocukların yanına sevimli şekilde geliyor, ellerinden yiyecekleri alıp kaçıyor. Çok hızlı. Yapacak bir şey yok. 66 yaşımdayım, hayatımda böyle güzel bir hayvan görmedim. Okulun maskotu oldu. Çocuklarla iletişimi çok güzel. Çocuklar onu görünce konuşuyor” diye konuştu.