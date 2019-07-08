Kocaeli'de otomobil uçuruma yuvarlandı 1 ölü 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kocaeli'de otomobil uçuruma yuvarlandı 1 ölü 4 yaralı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, freni boşalan otomobilin yol kenarındaki uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de otomobil uçuruma yuvarlandı 1 ölü 4 yaralı - Sayfa 1

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesinde meydana gelen kazada; dağ yolundan aşağı inen Mustafa Kubat yönetimindeki 34 KGV 32 plakalı otomobil freninin boşalması sonucu virajı alamayıp yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı.

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Kocaeli'de otomobil uçuruma yuvarlandı 1 ölü 4 yaralı - Sayfa 2

Yaklaşık 25 metrelik uçurumdan düşen otomobil taklalar attıktan sonra ağaca çarparak durabildi.

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Kocaeli'de otomobil uçuruma yuvarlandı 1 ölü 4 yaralı - Sayfa 3

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri geldi.

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Kocaeli'de otomobil uçuruma yuvarlandı 1 ölü 4 yaralı - Sayfa 4

İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından otomobilde sıkışan Mustafa Kubat ve Maviye Kubat, Hesna Yılmaz, Fulay Bayrak ve Firuze Kaval'ı içinden çıkardı.

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