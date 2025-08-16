Kocaeli'de ormanlar küle döndü! Ortaya çıkan görüntüler yangının boyutunu ortaya çıkardı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde havadan ve karadan müdahale edilen yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.
Dün saat 13.00 sıralarında otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın, büyük oranda kontrol altına alındı.
Bölgede, karadan ve havadan müdahaleyle söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangında zarar gören ormanlık alanlar ve tarım arazileri dronla görüntülendi.
