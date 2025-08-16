BIST 10.871
Kocaeli'de ormanlar küle döndü! Ortaya çıkan görüntüler yangının boyutunu ortaya çıkardı

|
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde havadan ve karadan müdahale edilen yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

Kocaeli'de ormanlar küle döndü! Ortaya çıkan görüntüler yangının boyutunu ortaya çıkardı - Resim: 1

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde havadan ve karadan müdahale edilen yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

Kocaeli'de ormanlar küle döndü! Ortaya çıkan görüntüler yangının boyutunu ortaya çıkardı - Resim: 2

Dün saat 13.00 sıralarında otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın, büyük oranda kontrol altına alındı.

Kocaeli'de ormanlar küle döndü! Ortaya çıkan görüntüler yangının boyutunu ortaya çıkardı - Resim: 3

Bölgede, karadan ve havadan müdahaleyle söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'de ormanlar küle döndü! Ortaya çıkan görüntüler yangının boyutunu ortaya çıkardı - Resim: 4

Yangında zarar gören ormanlık alanlar ve tarım arazileri dronla görüntülendi.

