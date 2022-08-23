Kocaeli'de nafaka dehşeti! Eski karısı üzerine saldı genç adamın hali içler acısı
KOCAELİ'de eski karı kocanın nafaka tartışması feci bir hal aldı. Esengül Dursun, nafakasını alamadığı iddiasıyla eski kocasına hakaretler saydırdı. Genç kadın bununla da kalmadı, ağabeyini üzerine salarak eski kocasını hastanelik ettirdi.
Kocaeli'de yaşayan 42 yaşındaki Levent Kuvat, 2006 yılında evlendiği Esengül Dursun ile 5 yıl önce boşandı. Bu evliliğinden bir çocuğu olan Kuvat, 2020 yılında başka bir evlilik yaptı.
Levent Kuvat'ın eski eşine bin 250 lira nafaka ödemesine karar verilmişti. Sabah'ın haberine göre, eski eş, nafakanın ödenmediğini ileri sürerek Levent Kuvat hakkında yasal işlemler başlattı.
Elden ödediğini söyledi
Genç adam, eşinin banka hesabında blokaj olduğu gerekçesiyle nafakayı elden ödediğini söyleyerek karara itiraz edince, taraflar arasında husumet başladı. Eski eş, Kuvat'a defalarca tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında davalar açıldı.
Eski eşinin ağabeyi feci şekilde dövdü
Levent Kuvat, 5 Haziran günü eşiyle birlikte Kandıra'daki Pembe Kayalar bölgesine giderek eğlenmek istedi. Eşiyle mutlu vakit geçiren Levent Kuvat, sandalyede oturduğu bir anda iddiaya göre eski eşinin kardeşi Nihat ve tanımadığı bir şahıs tarafından darp edilmeye başlandı.