Kocaeli'de mühendisliği bırakıp bu işe başladı! İnternetten video izleyerek keşfetti: 4 saatte yapıyor
İnternet ortamında aldığı çevrimiçi eğitimler sayesinde deri tasarımcılığını öğrenen 26 yaşındaki Ümit Sefa Taş, bu iş için mühendislik kariyerini yarıda bıraktı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Ümit Sefa Taş, eğitimini Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.
Beş yıl önce hobi olarak deri tasarımcılığı yapmaya karar veren Taş, bu işe ayakkabıcılardan temin ettiği deri parçaları ile başladı. İnternet ortamında aldığı çevrimiçi eğitimler sayesinde deri tasarımcılığını öğrenen Taş, zamanla kendisini daha da geliştirdi.
Bir sene mühendis olarak görev yapan, daha sonra ise mesleğini bırakan Ümit Sefa Taş, tamamen deri tasarımcılığına yöneldi. Kendisine bir atölye de kuran Taş, hobi olarak başladığı işini iki yıldır profesyonel olarak yapıyor.
Beş yıl önce hobi olarak başladığı deri tasarımcılığını, son iki yıldır profesyonel bir şekilde yaptığını söyleyen Taş, "Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunuyum. Bir yıl mühendislik yaptım" dedi.