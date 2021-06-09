Kocaeli'de karısı kaybolan adam vahşetle sarsıldı! Yeğeni öldürüp mezarlığa gömmüş

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde dini nikahlı eşi H.B. tarafından iki gün önce kayıp ilanı verilen 44 yaşındaki kadının, akıbeti korkunç çıktı. Kanlı ve çamurlu kıyafetlerle evinde yakalanan H.B.'nin yeğeni vahşeti itiraf etti.

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Edinilen bilgiye göre iki gün önce Gölcük Hisareyn’deki evine gelen H.B., dini nikahlı eşi Şengül G.’nin (44) evde olmadığını görünce bir süre eşini aradı. Uzun süren aramaların ardından eşini bulamayan H.B., polis ekiplerine giderek kayıp ihbarında bulundu.

İhbarın ardından inceleme Başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül G.’nin son görüştüğünü belirlediği eşinin yeğeni Ömer B.’yi (32) gözaltına aldı.

Ömer B., iddiaya göre, amcası H.B.'nin dini nikahla birlikte olduğu Şengül Güler’i evde yalnızken kolu, boynu ve kulağındaki altın takıları almak için eşarpla boğarak öldürdü. Altınları alan Ömer B., Güler’in cansız bedenini de otomobilin bagajında yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yazlık Mezarlığı’na götürdü. Ömer B., mezarlığın yanında bulunan ormanlık alanda çukur açıp, Güler’in cesedini gömdü.

Operasyon düzenleyen ekipler, Ömer B.’yi Gebze ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Ömer B.'nin evinde yapılan aramada, çamurlu ve kanlı kıyafetler de bulundu. Ömer B., emniyetteki ifadesinde, cinayeti itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi.

Polis, dün akşam, ormanlık alanda toprağı kazarak, Şengül Güler’in cansız bedenini çukurdan çıkardı. Güler’in cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan Ömer B., emniyetteki işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.