Kocaeli'de kadın polislere sözlü taciz olayında şüpheliler serbest kaldı

Edinilen bilgiye göre, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan kadın polis memurları, mesai bitiminde eve gitmek için müdürlük karşısındaki durakta otobüs beklemeye başladı. Memurların beklediği durağa yaklaşan özel bir araç içindeki şahıslardan biri ise araç camından başını çıkararak memurları sözlü taciz etti.