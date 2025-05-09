Kocaeli'de 'iki kişilik uçan araba' testi başarıyla gerçekleştirildi
AirCar Teknoloji ve Havacılık A.Ş, "iki kişilik uçan araba" ile ilk insanlı uçuş testini, saatte 35 kilometreyi aşan rüzgar altında, 8 metre irtifada Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nde yaptı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2020'den bu yana Bilişim Vadisi'nde AR-GE çalışmalarını sürdüren şirket, yüzde 85 yerlilik oranıyla geliştirdiği tek kişilik ve iki kişilik elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) modelleriyle ilk yolculu test uçuşunu başarıyla tamamladı. Bilişim Vadisi'nde 5 Nisan'da gerçekleştirilen uçuş testinde, AirCar kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Eray Altunbozar, tek kişilik prototipi kullanarak test merkezinden havalandı.
Altunbozar, AirCar'ın iki kişilik modelinin konumlandığı Bilişim Vadisi helikopter pistine iniş yaptı. Ardından iki kişilik modele geçerek ilk insanlı uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.
Saatte 35 kilometreyi aşan rüzgar altında yapılan zorlu test, yaklaşık 10 dakika sürdü ve 8 metre irtifada, güvenlik protokollerine uygun şekilde tamamlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Altunbozar, bu başarıyı sadece teknik bir dönüm noktası olarak değil aynı zamanda şehirlerin mobilite geleceğine yönelik vizyonun bir parçası olarak nitelendirdiğini söyledi.