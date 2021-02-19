Kocaeli'de 'Harmantos’ evlere dadandı! Hurcun içinden çıktı sitemi şaşkına çevirdi

20 kişi daha yakalandı, 500 bin TL'lik hırsızlık

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ‘Harmantos grubu’ olarak bilinen aralarında kadınların da olduğu 20 kişiyi takip neticesinde yakaladı. Şahısların Kocaeli ve çevre illerden 30’a yakın eve girerek, yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldıkları tespit edildi.