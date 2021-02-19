Kocaeli'de 'Harmantos’ evlere dadandı! Hurcun içinden çıktı sitemi şaşkına çevirdi
KOCAELİ'de 'Harmantos grubu’ çökertildi. Kapı dillerini düşürerek evleri soyan şahıslardan 20'si daha yakalandı. Hurcun içinde saklanan hamile kadının sitemi ise ağızları açık bıraktı.
Kocaeli’de gerçekleşen çok sayıda hırsızlık olayı sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan incelemeler neticesinde, kapı dillerini sökerek eve giren kişilerin aynı kişiler olduğunu belirledi.
Ekipler, onlarca evin kapı dilini düşürerek para ve ziynet eşyası çalan şahısları takibe aldı.
70 operasyon: Yaşanan hırsızlık olaylarının ‘Harmantos grubu’, olarak bilinen şahıslar tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, şahısların yakalanması için farklı tarihlerde yaklaşık 70 operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.
20 kişi daha yakalandı, 500 bin TL'lik hırsızlık
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ‘Harmantos grubu’ olarak bilinen aralarında kadınların da olduğu 20 kişiyi takip neticesinde yakaladı. Şahısların Kocaeli ve çevre illerden 30’a yakın eve girerek, yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldıkları tespit edildi.