Kocaeli'de halk otobüsü devrildi 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı
KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde halk otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada otobüsün altında kalan genç bir kız, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı.
KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde arızalanan halk otobüsünü rampada durdurup araçtan inen sürücüsünün, el frenini çekmeyi unuttuğu otobüs, geri hareket ettikten sonra devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Halk otobüsünün altında kalan genç kız itfaiye ekibince kurtarıldı.
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Sezgin Şimşek yönetimindeki 41 BR 262 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde arıza meydana geldi.
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İddiaya göre sürücü Şimşek, el frenini çekmeden arızayı gidermek için otobüsten indi.
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Bu sırada içerisinde yolcuların bulunduğu otobüs, rampa aşağı geri giderek, yol kenarındaki yangın vanasını ardından da elektrik direğini yıkıp devrildi.
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