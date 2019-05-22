Kocaeli'de halk otobüsü devrildi 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kocaeli'de halk otobüsü devrildi 6 yaralı

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde halk otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada otobüsün altında kalan genç bir kız, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı.

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KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde arızalanan halk otobüsünü rampada durdurup araçtan inen sürücüsünün, el frenini çekmeyi unuttuğu otobüs, geri hareket ettikten sonra devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Halk otobüsünün altında kalan genç kız itfaiye ekibince kurtarıldı.

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Kocaeli'de halk otobüsü devrildi 6 yaralı - Sayfa 2

Sezgin Şimşek yönetimindeki 41 BR 262 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde arıza meydana geldi.

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Kocaeli'de halk otobüsü devrildi 6 yaralı - Sayfa 3

İddiaya göre sürücü Şimşek, el frenini çekmeden arızayı gidermek için otobüsten indi.

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Kocaeli'de halk otobüsü devrildi 6 yaralı - Sayfa 4

Bu sırada içerisinde yolcuların bulunduğu otobüs, rampa aşağı geri giderek, yol kenarındaki yangın vanasını ardından da elektrik direğini yıkıp devrildi.

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