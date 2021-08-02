Kocaeli'de 'Fransız balkon' can aldı! Çığlıklarına koştular ama...

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Ün’ün cenazesi, otopsi incelemesi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.