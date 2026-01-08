BIST 12.077
Kocaeli'de fırtına felaket oldu! 2 tır ve kamyonet devrildi...

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde fırtına nedeniyle trafikteki 2 tır ve 1 kamyonet devrildi. Bölgeye otoyol jandarması ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Devrilen araçlar nedeniyle bağlantı yolunda araç kuyruğu oluştu.

Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Osmangazi Köprüsü ile Kuzey Marmara Otoyolu arasındaki bağlantıyı sağlayan yolda fırtınanın etkisiyle 2 tır ve 1 kamyonet devrildi.

Viyadük üstündeki araçların devrilme anı, diğer araçların yol kamerasınca kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarması ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Devrilen araçlar nedeniyle bağlantı yolunda araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

