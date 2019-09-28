HABER /  YEREL

Kocaeli'de feci zincirleme kaza! Ölüler var

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ 'de, TEM Otoyolu'nda 2 TIR, bir otomobil ve bir çekicinin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Bekirdere rampası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikamete giden otomobil yolda durunca arkadan gelen 2 TIR da durdu. Bu sırada arkalarından gelen bir çekici, TIR ve otomobile çarptı. Zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi olay yerinde yaşamını kaybetti. Kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, 112 Acil ekipleri yaralılara müdahale etti. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'dan derbi maçında Fenerbahçe'ye olay gönderme
Şehir merkezi girişine Atatürk posteri asıldı
Bursa'daki kayıp kardeşler bulundu
Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanımızı kalpten tebrik ettik
Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı (CANLI İZLE)
Toprak Razgatlıoğlu'dan inanılmaz zafer!
ÖNCEKİ HABERLER
Haluk Levent'in derbi tahmini
İstanbul'da 77 binada ağır hasar tespit edildi
16 yaşındaki kıza alkol ve uyuşturucu verilip tecavüz edildi
Max Kruse İstiklal Marşı'nı okudu
Görenlere hayrete düştü! Tekne otomobilin üzerine devrildi
Acılı babanın çığlığı: Bu canavarın yakalanmasını istiyoruz
Yorumlar