Kocaeli'de evlat dehşeti! Cinnet geçirip babasını öldürdü 3'ü jandarma 5 kişiyi vurdu
KOCAELİ'de cinnet geçiren evlat dehşet saçtı. Babasını, annesini ve iki kuzenini pompalı tüfekle vurdu. Baba olay yerinde hayatını kaybederken bölgeye gelen ekiplere direnen şahıs, 3 jandarmayı da yaraladı.
İzmit'te cinnet geçiren Edip Bayram (28) pompalı tüfekle babasını, annesini ve iki kuzenini vurdu. Baba Ali Bayram evin önünde yaşamını yitirirken, anne ile 2 kuzeni yaralandı.
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3 jandarma yaralı: Edip Bayram'ın olay yerine gelen jandarma ekiplerine de ateş açması sonucu 1 astsubay ile 2 uzman çavuş yaralandı.
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Yaralanan 2 kuzen ile 3 jandarma hastaneye kaldırılırken, Edip Bayram kendisini eve kapattı.
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Bu sırada yaralanan anne de evde mahsur kaldı.
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